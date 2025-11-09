Incontro annuale della associazione Lazzaro Chiappari di Cremona, ente che si occupa di assistenza e tutela dei minori in situazioni di fragilità e di mutuo soccorso tra i suoi soci, gli ex allievi degli orfanotrofi cittadini e dell’Istituto Manini. Commemorazione del 101° anno di fondazione dell’associazione Lazzaro Chiappari, alla presenza delle autorità cittadine e delegazioni delle Associazioni degli ex Martinitt e Stelline di Milano ed ex Ciudin di Vercelli.

Prima la messa nella chiesa di via Aselli, poi la posa di una corona di alloro alla lapide degli ex Allievi caduti nelle guerre, nell’androne del Palazzo della Fondazione. “Quest’anno – dice il presidente Fiorenzo Bassi – vogliamo entrare nel merito di aspetti sociali importanti e porre l’attenzione sulla problematica della precarietà e della fragilità minorile che, come sappiamo, portano poi ad eventi che possono essere spiacevoli, come vediamo nelle nostre città, non solo a Cremona”.

La manifestazione si è conclusa, come tradizione, con la consegna di contributi economici ai giovani meritevoli delle comunità dei minori, finalizzati al supporto delle loro intraprese attività educative. sb

