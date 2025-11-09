Chi preferisce quello friabile, chi morbido, ma anche il torrone al cioccolato o a piccole dosi: i golosi hanno fatto tappa a Cremona per la Festa del Torrone e hanno raccontato ai microfoni di CR1 perché questa è una delle feste che preferiscono.

“Abbiamo preso sia il morbido che quello duro, noi veniamo dalla Svizzera, Canton Ticino” raccontano alcuni turisti. “Non sappiamo se questa spesa arriverà a Natale, lo portiamo ad amici golosi”.

Non manca chi ha provato gli assaggi: “Noi siamo appena arrivati da Varese, per ora abbiamo provato solo il croccante, torniamo dieci anni dopo l’ultima volta”.

“Abbiamo preso tanti torroncini da portare a casa per i nipotini. Veniamo da Novara ed è la prima volta che veniamo, ci è piaciuta molto la città” raccontano altri.

Il servizio di Lorenzo Scaratti

