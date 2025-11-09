In un gremito PalaTorrone, il celebre giornalista enogastronomico Edoardo Raspelli ha dialogato con lo chef Chicco Cerea, icona della cucina italiana e alla guida del prestigioso ristorante Da Vittorio a Brusaporto insignito di tre stelle Michelin tutto a gestione famigliare.

Enrico Chicco” Cerea, executive Chef del ristorante “Da Vittorio”: “Qual è il segreto dietro questa storia? L’avere debiti per poter andare d’accordo (ride ndr). A parte la battuta è avere tutti un unico intento, un unico traguardo e cercare di raggiungerlo tutti insieme, con i pro e contro. Normalmente il gruppo, la famiglia, sono un punto di forza perché dove non arriva uno arriva un altro e ci si aiuta anche nei momenti magari in cui c’è più bisogno”.

Cerea ha concluso l’evento con una degustazione di Panettone e di cannoncini con granella di torrone, per lui il dolce tipico cremonese andrebbe mangiato tutto l’anno: “Parliamo di una delle eccellenze dell’agroalimentare italiana, che ci viene copiato e invidiato in tutto il mondo.

Passando in queste bancarelle si sente un profumo inebriante, un qualcosa di unico, questa tostatura, questo caramello sono quasi afrodisiaci. Qualcosa che dovremmo ripetere non solo in questo periodo dell’anno ma durante tutto l’anno”.

