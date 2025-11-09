In occasione della Festa del Torrone l’arte pasticcera e quella profumiera si sono fuse in un connubio inedito: il Torrone Fragole e Champagne di Rivoltini, accompagnato dalla nuova fragranza Meraviglianza firmata Mondo Lumi.

Il torrone, “realizzato in esclusiva per la Festa del Torrone contiene il 10% di champagne, mandorle e pregiate fragole, è stato pensato per evocare leggerezza e convivialità, rinnovando la tradizione dolciaria cremonese con un tocco contemporaneo” commenta Massimo Rivoltini, imprenditore artigiano del torrone che guida la Rivoltini Alimentare dolciaria.

“È stato complesso gestire lo champagne per renderlo un prodotto stabile da integrare nel torrone, era fondamentale evitare processi di fermentazione ma al tempo stesso dare una connotazione di champagne ben evidente e non essendo un passito è stata la cosa più complessa. Abbiamo realizzato una riduzione di champagne, testandone diversi per trovare quello giusto che non diventasse amaro, un processo complesso dal punto di vista tecnico”.

A renderlo ancora più unico, l’abbinamento con Meraviglianza, un profumo che traduce in note olfattive le stesse sensazioni di gioia e stupore che il dolce suscita al palato.

“Volevamo creare una fragranza che rappresentasse l’emozione della gioia e dell’allegria,” racconta Luana Piroli, co-fondatrice con Michele Lorenzin di Mondo Lumi. “Ci siamo ispirati ad Alice nel Paese delle Meraviglie, la mia favola preferita, per dare vita a un profumo che stupisse come un racconto magico. Abbiamo sostituito le note del tè delle cinque con lo champagne, per rendere la fragranza più allegra e conviviale”.

Il risultato è un profumo artistico dalle note di testa frizzanti di champagne, un cuore di fragola e rosa turca che ne esalta la sensualità, e un fondo di panna, elegante e morbido, che avvolge chi lo indossa in una sensazione di comfort e benessere.

Il nome Meraviglianza, fusione di meraviglia e fragranza, sintetizza perfettamente lo spirito del progetto. Ci sono voluti sei mesi di lavoro per armonizzare le diverse materie olfattive, tutte a base di oli essenziali puri, nel pieno rispetto della tradizione della profumeria artistica italiana.

Questa collaborazione tra il mondo del gusto e quello della profumeria rappresenta un nuovo capitolo nel racconto dell’artigianalità italiana: un dialogo tra emozione, estetica e ricerca sensoriale che invita a riscoprire il piacere delle cose belle e autentiche.

