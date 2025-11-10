Andata e ritorno tra Cremona e Roma nel giro di poche ore per un equipaggio della Croce Verde di Cremona, Corpo Volontario di pubblica assistenza, che ancora una volta ha dato prova di tempestività ed efficienza, anche in una situazione non certo usuale.

I soccorritori sono partiti ieri sera a mezzanotte, interpellati dai famigliari di una signora cremonese che era andata a trovare la figlia a Roma. Giocando con suo nipote, era caduta rompendosi il femore. A Roma è stata operata e stamattina doveva essere dimessa: i volontari cremonesi erano pronti ad aspettarla e alle 7.30 l’hanno caricata sull’ambulanza per il trasferimento in una casa di cura cittadina dove la paziente proseguirà le cure post-intervento.

In questo caso si è trattato di un servizio particolare, ma nell’ordinario la Croce Verde di Cremona è presente in assistenza durante i tantissimi eventi in città (da ultimo la Festa del Torrone di sabato e domenica) e fa parte della rete regionale del servizio di emergenza – urgenza.

