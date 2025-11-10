Importante operazione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, conclusa con l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti di un uomo di 26 anni, con precedenti di polizia e la segnalazione alla Prefettura di un altro 26enne come assuntore di stupefacenti.

Sabato 8 novembre, verso l’1.50, la pattuglia ha fermato un’autovettura in uscita dal casello autostradale di Cremona con a bordo due uomini.

Durante il controllo dei documenti i due hanno iniziato a mostrare segni di nervosismo e nell’abitacolo si percepiva un forte odore acre, verosimilmente riconducibile a sostanza stupefacente. Il conducente è stato trovato in possesso di modica quantità di cocaina, mentre il passeggero aveva hashish.

All’interno di un borsello sono stati trovati circa 5 grammi di cocaina, un grammo di marijuana, quasi 20 grammi hashish e 2 boccette trasparenti contenente sostanza stupefacente liquida denominata “Purple Drank”, quindi è stata disposta la perquisizione dell’abitazione del 26enne, dove è stato rinvenuto oltre alla droga (74 grammi di hashish e 98 grammi di marijuana), anche tutto il materiale per il confezionamento.

Al termine degli accertamenti il 26enne passeggero del veicolo è stato segnalato quale assuntore di sostanze, mentre il conducente è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cremona.

L’udienza svolta nel Tribunale di Cremona la mattina dell’8 ottobre si è conclusa con la convalida dell’arresto, la condanna a 2 anni di reclusione e 4000 euro di multa e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

