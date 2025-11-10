Cronaca
Forno crematorio: "Tariffe e
convenzioni in linea con il mercato"
Leggi anche:
Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Cremona ha presentato una nuova proposta relativa alla cremazione prevedendo forti sconti riservati alle imprese del settore che si servono del forno crematorio cremonese che però arrivano dopo l’aumento delle tariffe.
Tante le perplessità da parte di Fratelli d’Italia che ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale. L’assessore ai servizi cimiteriali Paolo Carletti ha risposto con dati precisi sul forno crematorio di Cremona evidenziando che le variazioni introdotte nello schema di convenzione intendono meglio corrispondere alle mutate esigenze del mercato ed assicurare un’adeguata flessibilità gestionale ad A.E.M.
© Riproduzione riservata