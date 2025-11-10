Giustizia, Fontana “Parti si tolgano veste partigiana ed entrino nel merito”

MILANO (ITALPRESS) – “Io credo che su una riforma di questa importanza sarebbe opportuno che anche in questo caso le parti politiche si spogliassero della loro veste partigiana e iniziassero a dire le cose come sono, a spiegare nel merito il perché del sì e del no”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico di Humanitas University alla domanda sul fatto che più di un italiano su tre si dichiari ignaro dei contenuti della riforma della giustizia. Per il governatore, la campagna referendaria deve essere fatta “non lanciando slogan, come sull’autonomia. Dicono che la politica potrebbe mettere le mani sulla magistratura. Ma potrebbe succedere qualunque cosa se guardiamo a quella che è un’ipotesi”. “Noi dobbiamo vedere cos’è questa riforma. È dovuta, doverosa e necessaria perché in tutti i paesi ove vige il rito accusatorio c’è la separazione – ha aggiunto – Tutto il resto sono ipotesi fantascientifiche e tentativi di strumentalizzare ancora una volta una scelta dovuta e doverosa e che tutti i giuristi seri sanno sia da fare”.

