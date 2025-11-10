La Fise compie 100 anni nel 2026 e festeggia con un nuovo logo

ROMA (ITALPRESS) – Un secolo di storia, valori, passione per il cavallo e per lo sport. La Federazione italiana Sport Equestri ha presentato alla Fieracavalli di Verona il logo che ha accompagnerà le celebrazioni del centenario. A svelare il logo è stato il presidente federale Marco Di Paola, con una rappresentanza di consiglieri federali e presidenti dei Comitati regionali. Un secolo di impegno, sacrificio e successi che hanno contribuito a costruire un’identità solida e riconosciuta in tutto il mondo. L’obiettivo della Federazione è quello di dare una forma visiva a tutto ciò che la Fise rappresenta: tradizione, eccellenza, ma anche sguardo proiettato verso il futuro. La presentazione del logo, che sarà utilizzato soltanto nel 2026 per il centenario, è solo la prima di diverse iniziative che la Federazione ha pensato per un 2026 ricco di progetti, che saranno presto svelati, per i festeggiamenti del primo secolo di vita.col/gm/glb/gtr

(in collaborazione con FISE)