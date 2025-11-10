Un uomo di 29 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a un episodio avvenuto a Soresina nella notte tra venerdì e sabato scorsi. L’intervento dei militari è stato richiesto intorno all’ una trenta, quando un uomo ha chiamato la Centrale Operativa dei Carabinieri per segnalare una violenta lite che stava avendo con altri due uomini.

Secondo la segnalazione, la discussione era particolarmente accesa e quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, prima una pattuglia della Stazione di Soresina e, successivamente, una della Sezione Radiomobile di Cremona, hanno trovato per strada tre uomini ancora coinvolti nell’alterco. I militari hanno inizialmente riportato la calma, anche se i coinvolti hanno mantenuto un atteggiamento ostile ed aggressivo.

I militari hanno riscostruito che due di loro avevano bevuto alcolici e avevano litigato tra loro. Avevano lanciato delle bottiglie all’indirizzo di una porta di casa, rompendone la vetrata, e fuori da una finestra, sfondando il lunotto di un’auto parcheggiata nei pressi. Il terzo era intervenuto nel tentativo di calmarsi, ma non c’era riuscito. E due di loro avevano alcune ferite superficiali alle mani ed al viso, provocate con i vetri rotti e i militari hanno immediatamente chiesto il supporto medico per farli visitare ed eventualmente trasportare al pronto soccorso.

Proprio durante le fasi del controllo dei sanitari uno dei coinvolti ha iniziato ad essere ancora più violento, rifiutando le cure mediche e cercando lo scontro. Bloccato dai militari, li ha aggrediti con spintoni e gomitate. Per i carabinieri è stato necessario bloccarlo ed accompagnarlo presso la caserma Santa Lucia di Cremona dove, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per resistenza a pubblico ufficiale.

