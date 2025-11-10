Nonostante Cremona sia una provincia sempre più anziana, il saldo tra pensioni erogate e numero di occupati è ancora positivo. A dirlo è l’ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha analizzato la situazione in tutta Italia. Nel dettaglio, nel 2024 il nostro territorio ha conteggiato l’erogazione di 146.556 pensioni, mentre il numero di occupati è stato di 157.155. Il saldo tra occupati e pensioni è di +10.599.

La Cgia fotografa un Paese spaccato in due, con un sud in cui le pensioni superano, in molte province, il numero degli occupati, e un nord con un quadro più solido, rafforzato dalla buona crescita occupazionale degli ultimi anni. Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia Romagna e Toscana presentano un saldo positivo tra lavoratori e pensionati, con la Lombardia che guida la classifica con oltre 800mila occupati in più rispetto agli assegni erogati.

Le province più “squilibrate” sono quindi tutte nel Sud: Lecce, Reggio Calabria, Cosenza, Taranto e Messina. Qui il numero di pensioni supera quello dei lavoratori attivi anche di 90mila unità. Il fenomeno, spiega la Cgia, non è dovuto tanto alle pensioni di vecchiaia, quanto alla forte incidenza dei trattamenti assistenziali e di invalidità.

Anche alcune aree del Nord iniziano però a mostrare segni di sofferenza: in otto province, tra cui Rovigo, Alessandria, Ferrara e Genova, il numero di pensioni supera quello degli occupati. E la prospettiva demografica non aiuta: la popolazione invecchia, i giovani sono pochi e le imprese faticano a trovare personale qualificato.

Una tendenza che, se non invertita, rischia di pesare sempre di più sull’economia nazionale e sulla sostenibilità del sistema previdenziale italiano.

Laura Bosio

