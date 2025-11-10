Ultime News

10 Nov 2025 Consiglio comunale:
focus sulle strade cittadine
10 Nov 2025 Consulta provinciale studentesca:
al Ghisleri prima assemblea
10 Nov 2025 Furti in casa, i dati in provincia:
ora più strumenti per proteggersi
10 Nov 2025 Caso Centropadane: "Persi tempo
e risorse, ora si rilanci la società"
10 Nov 2025 Ancorotti: una riforma contro
l'abusivismo nel settore estetico
Video Pillole

Schifani “Crisi imprevista, ma andiamo avanti con ferma determinazione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo dovuto gestire una crisi imprevista e direi imprevedibile. Ma nelle mie scelte ha prevalso l’esigenza della tutela della legalità e trasparenza del Governo e delle istituzioni. Questo chiedono i siciliani e chiede il mio governo. Un governo che deve andare avanti. I dati di Banca d’Italia confermano come siamo nella buona strada. Cresce l’economia, crescono i posti di lavoro, crescono le entrate, crescono gli export, e cresce il turismo. Andiamo avanti con ferma determinazione e anche con coraggio”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. vbo/mca1/gtr
(Fonte video: Facebook Renato Schifani)

