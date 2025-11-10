Tg Sport – 10/11/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– La Roma e l’Inter vincono e volano in testa alla classifica

– Crolla il Napoli a Bologna, Sassuolo super a Bergamo

– Norris vince in Brasile, entrambe le Ferrari sono fuori

– Bezzecchi domina il GP del Portogallo davanti ad Alex Marquez

– La Fise compie 100 anni nel 2026 e festeggia con un nuovo logo

