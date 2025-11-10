Video Pillole
Tg Sport – 10/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma e l’Inter vincono e volano in testa alla classifica
– Crolla il Napoli a Bologna, Sassuolo super a Bergamo
– Norris vince in Brasile, entrambe le Ferrari sono fuori
– Bezzecchi domina il GP del Portogallo davanti ad Alex Marquez
– La Fise compie 100 anni nel 2026 e festeggia con un nuovo logo
