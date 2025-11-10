Ultime News

10 Nov 2025 Caso Centropadane: "Persi tempo
e risorse, ora si rilanci la società"
10 Nov 2025 Ancorotti: una riforma contro
l'abusivismo nel settore estetico
10 Nov 2025 Forno crematorio: "Tariffe e
convenzioni in linea con il mercato"
10 Nov 2025 Il professor Gustavo Corni
inaugura il Progetto Memoria
10 Nov 2025 “Inno e dintorni: oltre i luoghi
comuni”. Musica in biblioteca
Video Pillole

Tg Sport – 10/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma e l’Inter vincono e volano in testa alla classifica
– Crolla il Napoli a Bologna, Sassuolo super a Bergamo
– Norris vince in Brasile, entrambe le Ferrari sono fuori
– Bezzecchi domina il GP del Portogallo davanti ad Alex Marquez
– La Fise compie 100 anni nel 2026 e festeggia con un nuovo logo
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...