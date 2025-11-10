Guidava con un tasso alcolemico di ben oltre quattro volte rispetto al limite consentito. Un uomo di 34 anni, pregiudicato, è stato fermato nella notte di lunedì dai Carabinieri della Stazione di Castelverde mentre percorreva la strada statale 415, nel territorio del comune alle porte della città, alla guida della sua utilitaria.

La vettura era stata intercettata verso l’1:40 sulla Paullese in direzione Cremona e non si era fermata all’alt imposto dai carabinieri. Fermato comunque poco dopo, i militari hanno compreso che era in evidente stato di ebbrezza e hanno deciso di sottoporlo al test alcolemico, che ha rilevato uno stato di ubriachezza di 2,20 g/l circa. Tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza oltre ad essere stato sanzionato per non essersi fernato all’alt.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza anche per un 54enne residente in provincia di Brescia fermato nella serata di sabato scorso, verso le 22.00, dai Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio mentre nel comune di Olmeneta percorreva la strada statale 45 bis alla guida della sua auto. L’etilometro ha rilevato un tasso di 2,00 g/l. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente e la denuncia denunciato. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro e fermo amministrativo ai fini della confisca ed affidata ad una depositeria convenzionata.

