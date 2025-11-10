Webuild, a Napoli una nuova “Stazione dell’Arte”





NAPOLI (ITALPRESS) – Apre al pubblico la stazione Monte Sant’Angelo realizzata da Webuild sulla nuova Linea 7 della Metropolitana di Napoli. L‘opera è una delle numerose infrastrutture che il Gruppo sta realizzando nel Sud, per un valore aggiudicato totale di circa 15 miliardi di euro, e rientra tra le 14 stazioni Webuild della metropolitana partenopea. Questa nuova apertura consente il passaggio dei primi treni sulla Linea 7, nella tratta compresa tra le fermate di Monte Sant’Angelo e Soccavo, dove è prevista anche l’interconnessione con la Circumflegrea. Diventa così operativo un nuovo tassello del sistema di trasporto pubblico cittadino. Realizzata da Webuild per conto dell’Ente Autonomo Volturno, soggetto attuatore della Regione Campania, Monte Sant’Angelo rientra tra le “Stazioni dell’Arte” di Napoli.

sat/fsc/azn

