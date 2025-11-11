Anche quest’anno a Casalmorano si rinnova la tradizione della Mostra dei Presepi, giunta alla 19ª edizione, organizzata dal gruppo “Amici del Presepio” nei locali del Centro Pastorale “Antonio Maria Ripari” di via Preyer. Nonostante alcune difficoltà logistiche, che hanno costretto i Volontari ad iniziare i lavori di allestimento della nuova rassegna in ritardo rispetto agli altri anni, la mostra verrà inaugurata come sempre l’8 dicembre alle 11.15, dopo la S. Messa.

Come tutti gli anni saranno esposti circa un centinaio di presepi, tutti inediti e ognuno con la propria particolarità. Tra i più originali da segnalare un presepio che rappresenta la città di Venezia, uno che simula una vera nevicata e poi tanti altri, sia di ambientazione palestinese che di ambientazione più tradizionale.

Come sempre da vedere non soltanto i Presepi esposti ma anche l’allestimento del giardino del Centro Pastorale che per l’occasione si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio, con tanto di slitta e renna di Babbo Natale. In occasione del Natale inoltre verrà addobbata anche la piazza adiacente la chiesa, con una serie di alberi di Natale realizzati con quadretti colorati fatti all’uncinetto.

La mostra sarà aperta nelle domeniche e nei nei giorni festivi dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19, il giorno di Natale dalle 15.30 alle 19, il 27 dicembre e il 1 gennaio 2026 dalle 14.30 alle 19. Sarà poi possibile organizzare aperture straordinarie nei giorni feriali per gruppi e scolaresche contattando i numeri 339 7427481 oppure 0374 340930.

