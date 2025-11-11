Ultime News

11 Nov 2025 Fuga e inseguimento: recuperati
gioielli rubati a Pozzaglio
11 Nov 2025 Calendario dei Carabinieri 2026,
Sambataro: "Eroi quotidiani"
11 Nov 2025 Lavoro: tutti gli eventi di
novembre dei Centri per l'Impiego
11 Nov 2025 Raccolta Banco alimentare: 45
punti vendita a Cremona e dintorni
11 Nov 2025 Dal Torriani il Rito Antiviolenza
studenti sentinelle dei femminicidi
Blitz anti camorra contro il clan D’Alessandro, 11 arresti nel Napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Servizio Centrale Operativo della Polizia, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di Castellammare di Stabia, hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso nonché di estorsione, tentata estorsione, detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica denominata clan D’Alessandro, operante sul territorio di Castellammare di Stabia. Dieci persone sono finite in carcere ed una agli arresti domiciliari. vbo/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

