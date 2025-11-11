Galvagno “Da Schifani scelta di discontinuità nel segno della legalità”





PALERMO (ITALPRESS) – “Il presidente Schifani ha voluto dare un segnale di discontinuità nel segno della trasparenza e della legalità, prendendo in maniera tranciante le distanze rispetto a quelle che sono ancora delle ipotesi”. Così il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, in merito alla rimozione dei due assessori in quota Dc da parte del governatore Schifani. “Da quello che ho letto ha detto anche che qualora le cose dovessero evolversi in modo differente ci potrebbero essere anche dei ripensamenti – aggiunge Galvagno -. Ad oggi dobbiamo pensare di portare a casa la finanziaria, potrebbe essere il terzo anno consecutivo che andiamo senza esercizio provvisorio non mi pare che ci siano dei precedenti in questo senso”. xd6/vbo/mca1

