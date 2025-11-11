Video Pillole
Il presidente Mattarella arriva all’aeroporto di Vienna
VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Vienna per partecipare, insieme al Presidente Federale della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen, alle celebrazioni per il 25esimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel dicembre 2000 e ratificata oggi da 190 Paesi.
