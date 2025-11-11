Ultime News

11 Nov 2025 103 mila euro dalla Regione
per chi non riesce a pagare l’affitto
11 Nov 2025 Asili nido, Casalmaggiore risponde
alle richieste con tre strutture
11 Nov 2025 Prima infanzia, la provincia
in linea con gli standard europei
11 Nov 2025 Le strutture per anziani fragili
“ospitano” quasi 5mila persone
11 Nov 2025 Dialogo tra docenti e studenti:
nascono due Community cremonesi
Video Pillole

Il presidente Mattarella arriva all’aeroporto di Vienna

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Vienna per partecipare, insieme al Presidente Federale della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen, alle celebrazioni per il 25esimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel dicembre 2000 e ratificata oggi da 190 Paesi.

tvi/mca1

(Fonte video: Quirinale)

