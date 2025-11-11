Ultime News

11 Nov 2025 103 mila euro dalla Regione
per chi non riesce a pagare l’affitto
11 Nov 2025 Asili nido, Casalmaggiore risponde
alle richieste con tre strutture
11 Nov 2025 Prima infanzia, la provincia
in linea con gli standard europei
11 Nov 2025 Le strutture per anziani fragili
“ospitano” quasi 5mila persone
11 Nov 2025 Dialogo tra docenti e studenti:
nascono due Community cremonesi
Video Pillole

Scoperta una maxi frode sul Superbonus 110% a Imola, 6 denunce

BOLOGNA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Bologna, al termine di un’articolata indagine, hanno scoperto una complessa frode milionaria nell’ambito dei bonus edilizi che ha coinvolto 9 condomini ubicati nel territorio del Nuovo Circondario Imolese. L’attività, scaturita da controlli d’iniziativa da parte dei finanzieri della Compagnia di Imola, ha permesso di individuare una società incaricata di svolgere lavori di messa in sicurezza sismica o di riqualificazione energetica agevolati dalle norme con il c.d. Superbonus 110% per totali 21 milioni di euro.
trl/mgg/mca1
(Fonte video: Guardia di Finanza)

