Scoperta una maxi frode sul Superbonus 110% a Imola, 6 denunce





BOLOGNA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Bologna, al termine di un’articolata indagine, hanno scoperto una complessa frode milionaria nell’ambito dei bonus edilizi che ha coinvolto 9 condomini ubicati nel territorio del Nuovo Circondario Imolese. L’attività, scaturita da controlli d’iniziativa da parte dei finanzieri della Compagnia di Imola, ha permesso di individuare una società incaricata di svolgere lavori di messa in sicurezza sismica o di riqualificazione energetica agevolati dalle norme con il c.d. Superbonus 110% per totali 21 milioni di euro.

