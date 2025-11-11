Video Pillole
Tg Sport – 11/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Buona la prima per Sinner alle finals, Musetti ko con Fritz
– L’Atalanta esonera Juric, al suo posto Palladino
– Gattuso “Niente scampagnate, pensiamo a noi”
– Rugby, l’Italia vuole continuare il percorso positivo anche col Sudafrica
– Milano-Cortina, Malagò “Con partnership Stellantis chiudiamo un cerchio”
azn
