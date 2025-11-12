Allerta nel nord Italia e anche nel territorio cremonese per la raffica di colpi al bancomat che si stanno verificando in queste settimane. L’ultimo in ordine cronologico a pochi passi dal nostro territorio: Zorlasco, una frazione di Casalpusterlengo, dove la scorsa notte ignoti malviventi hanno fatto saltare lo sportello di cassa continua della Banca Centropadana.

La banda, che è arrivata sul posto a bordo di una Fiat Panda ha utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, con una doppia esplosione, che ha svegliato tutti i residenti. Dopo aver portato via i contanti, i gruppo si è dato precipitosamente alla fuga.

Ma si tratta solo dell’ultimo di una serie di colpi: nel Pavese tre sono stati i bancomat fatti esplodere negli ultimi due mesi, sempre con lo stesso sistema, l’ultimo dei quali a Bornasco il 5 novembre. Altro colpo anche nella zona di Monza Brianza, e nel Milanese.

D’altro canto, i gruppi di malviventi che agiscono in questo modo sembrano essere piuttosto numerosi, e il Nord Italia è uno dei territori di caccia preferiti. E’ di pochi giorni fa la conclusione di una maxi operazione, partita proprio in seguito ad un colpo eseguito nel Cremonese, in cui sono stati arrestati sette soggetti, tutti membri di una banda dedita a questo tipo di azioni.

Anche in questo caso i ladri si muovevano di notte, facevano esplodere l’apparecchio del bancomat, e quindi si davano alla fuga, in pochi minuti. lb

© Riproduzione riservata