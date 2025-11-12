Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Camion troppo alto per sottopasso,
traffico nel caos in tangenziale

Traffico bloccato in tangenziale a Cremona nel primo pomeriggio di mercoledì, all’altezza del sottopasso di via Eridano, a causa di un camion che non riusciva a superare il ponte.

Il conducente del mezzo pesante, carico di auto, si è reso conto che il suo veicolo era troppo alto per poter attraversare, e si è fermato a metà carreggiata, impedendo il transito agli altri veicoli e creando una sorta di imbuto.

Le auto incolonnate dietro di lui si sono infatti spostate sull’altra corsia, con il risultato di formare lunghe code.

