Traffico bloccato in tangenziale a Cremona nel primo pomeriggio di mercoledì, all’altezza del sottopasso di via Eridano, a causa di un camion che non riusciva a superare il ponte.

Il conducente del mezzo pesante, carico di auto, si è reso conto che il suo veicolo era troppo alto per poter attraversare, e si è fermato a metà carreggiata, impedendo il transito agli altri veicoli e creando una sorta di imbuto.

Le auto incolonnate dietro di lui si sono infatti spostate sull’altra corsia, con il risultato di formare lunghe code.

© Riproduzione riservata