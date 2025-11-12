Ultime News

12 Nov 2025 Vive al freddo: Comune ammette i
disagi, ma forse trovata soluzione
12 Nov 2025 Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto
12 Nov 2025 Nasce il corso di formazione per
manutentori di impianti siderurgici
12 Nov 2025 Ocrim riqualifica l'ex Piacenza
Altre aree attendono il recupero
12 Nov 2025 Qualità aria, Piloni: "Dalla
Regione piano incoerente"
Forte odore di gas in via Cadore
Si cerca l'origine del guasto

Un forte odore di gas è stato avvertito attorno alle 17, all’angolo tra via Cadore e via Carlo Tedaldi Fores, tanto che alcuni residenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta giunti sul posto e verificate le circostanze, gli uomini del 115 hanno fatto intervenire i tecnici dell’azienda del gas per la ricerca del guasto. Sono così iniziate le operazioni di inserimento di una sonda sotto l’asfalto del marcipaiede, per verificare la presenza di fuoriuscite.

 

