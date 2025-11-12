Un forte odore di gas è stato avvertito attorno alle 17, all’angolo tra via Cadore e via Carlo Tedaldi Fores, tanto che alcuni residenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta giunti sul posto e verificate le circostanze, gli uomini del 115 hanno fatto intervenire i tecnici dell’azienda del gas per la ricerca del guasto. Sono così iniziate le operazioni di inserimento di una sonda sotto l’asfalto del marcipaiede, per verificare la presenza di fuoriuscite.

© Riproduzione riservata