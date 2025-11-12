Ultime News

Silvia Mezzanotte interpreterà i brani di Mina, accompagnata dall'Ensemble Le Muse. Un tributo alla leggendaria artista italiana.

Silvia Mezzanotte

Domenica 16 novembre (ore 17.30), all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona andranno in scena i brani iconici della Tigre di Cremona, interpretati da Silvia Mezzanotte, accompagnata dall’Ensemble Le Muse. Uno straordinario omaggio che celebra la musica e l’eredità di una delle più grandi artiste italiane

Silvia Mezzanotte è una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, nota per il suo lungo sodalizio con i Matia Bazar e per la sua carriera solista. Ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali e televisivi, vincendo anche il programma “Tale e Quale Show” nel 2016 con interpretazioni memorabili, tra cui “Brava” di Mina.

Lo spettacolo è un tributo alla leggendaria “Tigre di Cremona”. Sul palco, Silvia interpreta con talento e rispetto i brani più iconici, come “Grande grande grande”, “E se domani” e “L’importante è finire”. L’accompagnano l’orchestra tutta al femminile Ensemble Le Muse, diretta dal Maestro Andrea Albertini. È un viaggio emozionante che celebra la musica e l’eredità di una delle più grandi artiste italiane.

