Si terrà domenica 16 novembre alle ore 14:45, prima dell’inizio delle gare del pomeriggio 3° Trofeo Baldesio Swim Cup, la cerimonia di intitolazione della vasca olimpionica delle Piscine Comunali ad Alberto Garozzo, storica figura sportiva del territorio cremonese in particolare nell’ambito delle discipline natatorie, delegato provinciale FIN per circa 30 anni e persona di riferimento all’interno dell’impianto natatorio comunale.

L’iter per intitolare una porzione di impianto natatorio a Garozzo ha avuto impulso da una proposta del 2022 dalla Delegazione Provinciale del CONI. A fine 2023, il consigliere comunale Riccardo Merli ha avanzato la proposta alla Commissione Toponomastica, che l’ha approvata; la richiesta è stata approvata dalla Giunta a dicembre di quello stesso anno.

Nel 2024 è stata poi ottenuta formale autorizzazione da parte della Prefettura, così come previsto dalla normativa.

Il motivo dell’intitolazione trova fondamento nell’importanza che Alberto Garozzo ha rappresentato per lo sport cittadino. Classe 1924, oltre ad aver ricoperto la carica di delegato provinciale FIN dal 1983 al 2011, dal 1997 al 2006 ha diretto l’impianto natatorio comunale nel periodo di gestione della FIN.

Nato a Malagnino il 02 Dicembre 1924, Garozzo ha lavorato come ferroviere dal 1942. Con la qualifica di Sotto Capo Stazione presta servizio a Milano Lambrate, poi nella provincia di Cremona ed in alcune stazioni delle province di Brescia, Mantova e Piacenza. E’ operatore della Dirigenza Unica presso la Stazione di Cremona tra 1954 e 1974, anno in cui diventa capostazione Sovrintendente fino al 1984.

Ha ottenuto le onorificenze civili di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana (1983) e di Maestro del Lavoro (2002); e quelle sportive di Stella di Bronzo al merito sportivo del CONI (1992); Stella d’Argento al merito sportivo (2003); Stella d’Oro al merito sportivo (2011); Benemerenza Regione Lombardia e CONI Regionale (2002); Benemerenza Panathlon (2010).

Fuori dall’ambito natatorio, Garozzo ha fatto parte della squadra “Volontari Calcio” presieduta dall’avvocato Gabbi ed allenata da Italo Defendi, ed è stato presente nell’organico dell’U.S. Cremonese nella stagione 1941-1942 e ha svolto il ruolo di Commissario Straordinario, Presidente, Consigliere del Dopolavoro Ferroviario dal 1969 al 1989, periodo in cui, nel 1972, viene costruita la piscina della Società. E’ morto il 16 novembre 2020.

© Riproduzione riservata