“Continuano, grazie al contributo della Fondazione Stauffer, i Seminari di Organologia del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro del dipartimento di Musicologia di Cremona. Ospite di un doppio appuntamento, il 17 e 19 novembre (ore 9.20-12.30) è Joel Speerstra, professore di organo e tastiere storiche presso l’Università di Gothenburg, in Svezia, noto esperto di clavicordo, sia come costruttore, sia come esecutore.

Le sue ricerche su Johann Sebastian Bach e il pedale clavicordo sono state fondamentali per il recupero della prassi esecutiva dell’opera del Kantor, oltre che per l’insegnamento storicamente informato della tecnica tastieristica di quel periodo.

Speerstra è uno dei Principal Investigators, insieme a M.Guido (UniPV) e Andrea Schiavio (University of York) del progetto ERC-Synergy REM@KE, l’unico finora finanziato dall’Unione Europea che preveda la ricerca e la ricostruzione di strumenti musicali antichi. I seminari sono a partecipazione libera, fino a esaurimento posti e saranno svolti in lingua inglese.

