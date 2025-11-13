Una delegazione americana e una canadese, rappresentate da alcuni dei più importanti imprenditori zootecnici del mondo, parteciperanno alla celebrazione dell’ottantesima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali, in programma presso CremonaFiere dal 27 al 29 novembre 2025.

Lo ha confermato il Comitato organizzatore della fiera, di ritorno dal World Dairy Expo di Madison (Wisconsin). Il viaggio, che ha coinvolto anche il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni, è servito a consolidare le relazioni e a invitare ufficialmente i colleghi d’oltreoceano. La notizia rappresenta un passo importante per l’affermazione della kermesse, che vedrà la partecipazione di tantissimi altri Paesi esteri, quale punto di riferimento internazionale della filiera della zootecnia.

“Abbiamo riscontrato molto interesse per la mostra cremonese: infatti saranno più delegazioni che verranno, sia statunitensi che canadesi,” ha spiegato Paolo Quaini, allevatore e membro del Comitato organizzatore.

“Accoglieremo con entusiasmo allevatori ed espositori da Usa e Canada, come dagli altri Paesi che hanno già confermato la loro presenza” ha affermato Biloni. “Si tratta di un risultato che conferma il ruolo di Cremona nell’universo delle grandi fiere internazionali, in un settore in costante crescita ed evoluzione in termini di sostenibilità, innovazione e investimento sulle future generazioni”.

