Dal 16 al 23 novembre Cremona si tinge di viola per ricordare i piccoli guerrieri della Patologia Neonatale. L’iniziativa, promossa dall’associazione Tininsieme, che da oltre dieci anni sostiene il reparto dell’Ospedale di Cremona, culminerà nella Giornata mondiale del nato prematuro del 17 novembre.

Tininsieme – fondata dal dottor Carlo Poggiani, primario della Terapia Intensiva Neonatale, insieme a medici, infermiere e genitori di bambini prematuri – continua oggi la sua missione con un direttivo rinnovato e tanti progetti a favore del reparto e delle famiglie. L’associazione opera nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria, offrendo un aiuto concreto e costante ai neonati ricoverati e ai loro genitori.

Il 17 novembre, al calar del sole, l’ospedale di Cremona sarà illuminato di viola, il colore simbolo della prematurità. Un gesto di vicinanza ai piccoli ricoverati e al personale sanitario che li accompagna nel percorso di crescita. Nello stesso giorno, nell’atrio dell’ospedale sarà allestita una bancarella solidale con prodotti artigianali realizzati dagli operatori sanitari e dai volontari: il ricavato servirà a finanziare nuovi progetti dell’associazione.

Durante la giornata è prevista anche la consegna dei premi ai sostenitori della raccolta fondi che ha permesso di donare al reparto un bilirubinometro per il monitoraggio non invasivo dei neonati.

Dal 16 al 23 novembre, sempre nell’atrio dell’ospedale, sarà possibile ammirare una suggestiva opera in cartapesta: una cicogna con un fagotto contenente un piccolo neonato prematuro, realizzata da un papà che ha vissuto in prima persona l’esperienza della prematurità.

Infine, il 21 novembre, si terrà una cena di gala benefica a Cascina Farisengo, organizzata con il contributo di Cosetta Cerri e del catering di Maurizio Ceresini, che proporrà un menu con prodotti stagionali e del territorio. La serata, tra momenti di testimonianza e spettacolo, sarà dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per i progetti futuri dell’associazione.

Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 353 4868310, e si verrà ricontattati per confermare la prenotazione.

