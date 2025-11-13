Ultime News

Eventi

Anche con il cambio di location, la Castagnata organizzata dalla Pro Loco di Grumello è stata un successo. Nel pomeriggio di domenica 9, complice il cielo sgombro da nuvole minacciose , un buon numero di persone, anche da paesi vicini, ha riempito via Mazzini per assaporare le castagne.

A cuocerle e servirle, grazie all’ospitalità in un cortile privato, insieme a strudel castagnaccio e qualche bevanda, ci hanno pensato i volontari dell’associazione tra conferme e volti nuovi. Non è mancato l’accompagnamento musicale, a cura di Angelo Mozzi, che con canzoni della tradizione popolare ha allietato il pomeriggio ai partecipanti all’iniziativa che hanno mostrato un caloroso apprezzamento.

Una bella conferma è stata l’area riservata ai bambini che si sono divertiti sotto i gazebo con lo sguardo attento dei loro genitori e di qualche volontario della Pro Loco che li intratteneva con varie attività.

La gente è continuata ad arrivare fino a pomeriggio inoltrato, anche dopo la messa vespertina, dimostrando di apprezzare non solo le castagne andate esaurite e l’organizzazione ma anche le nuove luminarie installate dalla Pro Loco.

“Il Consiglio direttivo è molto soddisfatto per i feedback ricevuti e ringrazia tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questa manifestazione” afferma la presidente, Loredana Costa.

