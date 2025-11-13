Nuovo appuntamento con I gioielli sotto casa, il programma condotto da Piero Brazzale che ci accompagna alla scoperta dei tesori nascosti del nostro territorio.

La puntata di questa settimana ci porta ancora una volta sul Lago di Como, tra paesaggi mozzafiato, storia e tradizioni. Protagonista sarà Corenno Plinio, nel comune di Dervio, in provincia di Lecco: uno dei borghi più belli d’Italia, conosciuto come “il borgo dei mille gradini”.

Corenno Plinio sorge su un suggestivo promontorio roccioso tra lago e montagne, ai piedi del Monte Legnoncino. Raggiungibile in auto, in barca, in bici o a piedi, il borgo accoglie i visitatori con le sue celebri scalinate di pietra, ben 493 gradini che dalla piazza medievale scendono fino al lago, dove si può ammirare uno dei tramonti più spettacolari del Lario.

Le origini di Corenno Plinio risalgono al Medioevo, quando il villaggio era conosciuto come Corenno o Coreno, toponimo di probabile derivazione celtica. Solo nel 1863, dopo l’Unità d’Italia, fu aggiunto il nome Plinio in onore di Plinio il Giovane, che si riteneva avesse posseduto in questi luoghi una villa “posta su una rupe che dominava il lago”.

Nel cuore del borgo si erge il castello-recinto degli Andreani, una straordinaria fortificazione comunitaria costruita per proteggere gli abitanti in caso di pericolo: un esempio eccellente di architettura difensiva del territorio lariano. Accanto al castello si trova la chiesa, centro della vita religiosa e delle celebrazioni liturgiche, testimonianza viva dell’identità spirituale del luogo.

Tra le tappe imperdibili anche le Arche Trecentesche, veri e propri capolavori di arte funeraria medievale, e lo splendido belvedere, un terrazzo naturale che regala una vista impareggiabile sul Lago di Como e sui borghi dell’altra sponda.

Non perdetevi dunque la puntata di “I gioielli sotto casa”, un viaggio affascinante alla scoperta di Corenno Plinio, dove storia, bellezza e tradizione si fondono in un panorama da sogno. Giovedì 13 dicembre, ore 20:30, su CR1.

