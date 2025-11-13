Arrivano nuovi aggiornamenti relativi al tragico incidente di Bisnate, nei pressi del ponte di Spino D’Adda, che giovedì mattina ha spezzato la vita del cinquantenne Carlo Marinoni, colpito da una manovra di inversione di marcia da un’auto, mentre stava andando verso Crema in moto.

La Procura di Lodi ha avviato un’inchiesta sull’accaduto nei confronti del conducente della macchina, un sessantunenne residente nel Cremasco, precisamente a Madignano.

L’uomo ora dovrà rispondere di omicidio stradale: alla Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano, infatti, avrebbe esposto la sua motivazione, ovvero, si era dimenticato il PC a casa e stava dunque facendo l’inversione per tornare verso la sua residenza. In quel momento, però, è sopraggiunta la moto che ha colpito in pieno la fiancata posteriore della sua Volvo.

Riccardo Lionetto

