Grave infortunio sul lavoro questa mattina poco dopo le 11 nello stabilimento di Latteria Soresina in via Landriani.

Una lavoratrice di 35 anni, dipendente di una cooperativa, è stata colpita da un bancale porta formaggi di circa 100kg, riportando diversi traumi a volto, torace, bacino e agli arti inferiori. Le sue condizioni sono subito apparse molto serie ed è stato quindi allertato l’elisoccorso partito da Brescia. La donna si trova ora ricoverata in codice rosso presso i Civili di Brescia.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Castelverde, il personale dell’Ats oltre a quello sanitario.

Stando alla prima ricostruzione, la donna doveva prendere uno scalotto, una sorta di armadietto con cassetti al cui interno sono tenuti i provoloni. Per sollevarlo, era stato agganciato su un “transpallet”, da cui purtroppo si è sganciato cadendo addosso alla donna.

© Riproduzione riservata