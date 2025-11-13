Ultime News

Cronaca

Infortunio sul lavoro in latteria
a Soresina: grave una donna

Uno degli ingressi di Latteria Soresina

Grave infortunio sul lavoro questa mattina poco dopo le 11 nello stabilimento di Latteria Soresina in via Landriani.

Una lavoratrice di 35 anni, dipendente di una cooperativa, è stata colpita da un bancale porta formaggi di circa 100kg, riportando diversi traumi a volto, torace, bacino e agli arti inferiori. Le sue condizioni sono subito apparse molto serie ed è stato quindi allertato l’elisoccorso partito da Brescia. La donna si trova ora ricoverata in codice rosso presso i Civili di Brescia.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Castelverde, il personale dell’Ats oltre a quello sanitario.

Stando alla prima ricostruzione, la donna doveva prendere uno scalotto, una sorta di armadietto con cassetti al cui interno sono tenuti i provoloni. Per sollevarlo, era stato agganciato su un  “transpallet”, da cui purtroppo si è sganciato cadendo addosso alla donna.

