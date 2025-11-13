Nel Consiglio Comunale di lunedì è stata discussa la mozione che proponeva di rivedere le modalità con cui il Comune di Cremona affida i servizi alla persona, tra cui il Servizio di Assistenza per l’Autonomia Personale (S.A.A.P.).

“L’affidamento della gestione del S.A.A.P. tramite gara d’appalto ha evidenziato tutte le sue criticità. Come emerso anche nell’ultima procedura, che ha generato forti contestazioni pubbliche, il criterio del minor prezzo è risultato determinante rispetto ai parametri della qualità del servizio e della continuità educativa”, commentano consiglieri di opposizione Andrea Carassai Forza Italia, Alessandro Portesani Novità a Cremona, Jane Alquati Lega.

“Le famiglie, gli operatori e le scuole si sono trovati ad affrontare momenti di forte incertezza, con il rischio concreto di interrompere percorsi educativi fondamentali per oltre 250 minori con disabilità.

“Il ricorso presentato dall’A.T.I. COSPER e accolto dal TAR di Brescia ha confermato la fragilità del meccanismo attuale e la necessità di una riflessione profonda. È, a nostro parere, indispensabile superare una logica meramente amministrativa e aprire una fase di confronto vero tra tutti i soggetti coinvolti: Comune, Azienda Sociale, operatori e famiglie.

“L’obiettivo della mozione – continua la nota – era quello di ampliare la gamma degli strumenti di affidamento, adottando modalità più coerenti con la natura dei servizi alla persona, come l’accreditamento istituzionale.

Questo modello, già applicato con successo in 112 Comuni su 113 della provincia di Cremona, valorizza il radicamento territoriale, garantisce continuità educativa e consente alle famiglie di scegliere il progetto più adatto ai bisogni del proprio figlio.

“Abbiamo inoltre proposto di introdurre anche a Cremona il modello di co-programmazione dei servizi, previsto dal Codice del Terzo Settore (artt. 55-57) e già sperimentato con successo dalla Comunità Sociale Cremasca: un percorso in cui istituzioni, operatori e famiglie lavorano insieme fin dalla fase di analisi dei bisogni, per poi proseguire nella definizione e nella valutazione dei servizi”.

La proposta è stata respinsta dalla Giunta e secondo l’opposizione questa “è una decisione miope, che sacrifica l’opportunità di costruire un modello sociale più giusto, in linea con le migliori esperienze del territorio, e che è stata assunta senza nemmeno la presentazione di un emendamento — segno evidente della mancanza di volontà di confronto su un tema che richiede invece ascolto e sensibilità”.

Grave, secondo i tre gruppi consigliari, anche la bocciatura della mozione per l’istituzione del Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità, che che dimostrerebbe “come questa Amministrazione preferisca evitare strumenti di dialogo e controllo indipendente”.

“Il 31 agosto 2027, alla scadenza dell’attuale affidamento del S.A.A.P., le famiglie rischiano di rivivere la stessa situazione di incertezza sperimentata solo pochi mesi fa”, concludono. “Ad oggi, l’Amministrazione non ha delineato alcuna prospettiva di soluzione, preferendo — ancora una volta — reagire ai problemi quando si presentano, invece di prevenirli attraverso programmazione, confronto e responsabilità politica.

“Una linea che appare in totale contraddizione con le linee programmatiche del Sindaco Virgilio, che promettevano una città “attenta all’ascolto, capace di co-progettare i servizi e di mettere al centro le persone”.

