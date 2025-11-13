Smog, dal 14 novembre attive
misure temporanee di primo livello
Con il Pm10 oltre la soglia, Lombardia adotta misure temporanee a Cremona e Pavia, con divieti di circolazione e riscaldamento per migliorare la qualità dell'aria.
Attive, da venerdì 14 novembre, come disposto da Regione Lombardia, le misure temporanee di primo livello (arancione) per il contrasto all’inquinamento atmosferico. Dai dati trasmessi da Arpa Lombardia, nella provincia di Cremona è stato rilevato che mercoledì è stato superato, per il terzo giorno consecutivo, il livello di soglia limite del Pm10 (56,7 microgrammi/m3). Oltre a Cremona, dal 14 novembre le misure temporanee di primo livello saranno attive anche a Pavia.
In base ai dati rilevati giovedì mattina e riferiti alla giornata precedente, mercoledì 12 novembre, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia (Fatebenefratelli n.d., Cadorna 63, Crema 48, Soresina 59) è infatti di 56.7 microgrammi/m3 (per l’attivazione delle misure di primo livello vale il dato a livello provinciale).
Queste le misure di primo livello che si aggiungono a quelle permanenti già in vigore: per gli autoveicoli omologati Euro 0 e 1 (gasolio, benzina, alimentati a gas) e omologati Euro 2, 3 e 4 diesel in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace, divieto di circolazione dalle 7.30 alle 19.30; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d’artificio e così via), di combustioni all’aperto; limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e in spazi ed esercizi commerciali; divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.
L’Amministrazione comunale invita a limitare gli spostamenti con mezzi privati, controllando sempre sul libretto di circolazione la classe di appartenenza del proprio veicolo. Per approfondimenti inerenti la qualità dell’aria e le classi dei veicoli che possono circolare si veda la sezione dedicata di Regione Lombardia al seguente link: https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home.