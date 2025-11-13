Attive, da venerdì 14 novembre, come disposto da Regione Lombardia, le misure temporanee di primo livello (arancione) per il contrasto all’inquinamento atmosferico. Dai dati trasmessi da Arpa Lombardia, nella provincia di Cremona è stato rilevato che mercoledì è stato superato, per il terzo giorno consecutivo, il livello di soglia limite del Pm10 (56,7 microgrammi/m3). Oltre a Cremona, dal 14 novembre le misure temporanee di primo livello saranno attive anche a Pavia.

In base ai dati rilevati giovedì mattina e riferiti alla giornata precedente, mercoledì 12 novembre, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia (Fatebenefratelli n.d., Cadorna 63, Crema 48, Soresina 59) è infatti di 56.7 microgrammi/m3 (per l’attivazione delle misure di primo livello vale il dato a livello provinciale).

Queste le misure di primo livello che si aggiungono a quelle permanenti già in vigore: per gli autoveicoli omologati Euro 0 e 1 (gasolio, benzina, alimentati a gas) e omologati Euro 2, 3 e 4 diesel in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace, divieto di circolazione dalle 7.30 alle 19.30; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d’artificio e così via), di combustioni all’aperto; limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e in spazi ed esercizi commerciali; divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.

L’Amministrazione comunale invita a limitare gli spostamenti con mezzi privati, controllando sempre sul libretto di circolazione la classe di appartenenza del proprio veicolo. Per approfondimenti inerenti la qualità dell’aria e le classi dei veicoli che possono circolare si veda la sezione dedicata di Regione Lombardia al seguente link: https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home.

