Iniziato poco dopo le 10 in Cattedrale il pontificale per la solennità di S.Omobono, il patrono di Cremona, morto 13 novembre 1197 mentre pregava nella chiesa che oggi porta il suo nome, la sua parrocchia, davanti alla croce lignea che in questa celebrazione, che cade nell’anno giubilare, è stata trasferita proprio in Cattedrale, nella cappella della Madonna del Popolo.

Le sue spoglie sono conservate nella cripta del Duomo, ma inizialmente si trovavano nella chiesa omonima, dove tuttora si trova in una cappella laterale, l’urna marmorea che un tempo le custodiva.

La cerimonia ha preso avvio con l’ingresso dei gonfaloni di Comune e Provincia dal portone principale della Cattedrale, seguiti dai rappresentanti delle istituzioni, in testa il sindaco Andrea Virgilio, accolti dai canonici. Quindi la discesa nella cripta dove il vescovo Napolioni ha accolto il gruppo per la tradizionale offerta dei ceri, simbolo della devozione della comunità civile verso il santo.

Qui gli è stata rivolta la preghiera affinchè protegga Cremona e ci aiuti, ha detto il Vescovo, “ad essere cittadini onesti e buoni per una convivenza civile nella giustizia e nella concordia”.

