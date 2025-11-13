Topi d’appartamento scatenati in quartiere Po, dove in questi giorni si sono verificati diversi furti. Uno degli ultimi in ordine di tempo è andato in scena mercoledì, in via Trebbia, dove i malviventi hanno rubato in due case. A raccontarlo è il figlio di una delle vittime, Danio Ampollini.

I malviventi hanno agito in pieno giorno, mentre la donna era fuori. “Mia mamma aveva portato i bambini in oratorio” racconta Ampollini. “Quando è rientrata, ha trovato l’appartamento sottosopra”. Per entrare hanno probabilmente scalato il condominio usando una canalina laterale, e hanno poi forzato la portafinestra di due appartamenti, uno al secondo e uno al terzo piano.

“Considerado che mia madre era uscita alle 15.30 e la vicina alle 17, credo che abbiano agito poco dopo quell’ora, perché il vicino di casa ha detto di aver sentito dei rumori verso le 17.30. Ma ha creduto che fossero i bambini”.

La refurtiva, peraltro, non è stata particolarmente importante, in quanto in nessuno dei due appartamenti c’era molto da rubare: “A mia mamma hanno preso una collana e un anello, per un valore complessivo di poco più di 500 euro. La cosa peggiore è il danno che hanno fatto per entrare” conclude l’uomo.

Peraltro, per lui è stata solo l’ultima di una serie di sventure: “Tra venerdì notte e sabato mattina mi hanno rubato una mountain bike dal giardino di casa, in zona Castello, forzando il cancelletto d’ingresso del condominio” racconta ancora. Come se non bastasse lunedì alcuni maranza in piazzetta a Cristo Re hanno rotto la bicicletta di mio figlio prendendola a calci, dopo avere incendiato due bidoni della spazzatura” conclude.

Le vittime hanno poi sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno dato il via alle indagini. Grande la preoccupazione dei residenti della zona.

Laura Bosio

