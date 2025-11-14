Un metro quadrato e mezzo per ogni abitante. A tanto ammonta nel complesso della provincia di Cremona la densità commerciale, che esprime il rapporto tra la superficie complessiva di vendita disponibile e gli abitanti; un dato condizionato dagli insediamenti della grande distribuzione commerciale (clicca qui per i dati completi, comune per comune). Con ampie differenze nella dotazione commerciale dei comuni della provincia dai 18,6 mq per ogni abitante di Gadesco-Pieve Delmona fino all’assenza di esercizi commerciali in sei piccoli centri: Campagnola Cremasca, Castel Gabbiano, Casteldidone, Derovere, San Martino del Lago e Voltido.

Nella statistica al giugno 2025, data cui annualmente Regione Lombardia definisce la rilevazione dei punti di vendita del commercio al dettaglio in sede fissa, nel territorio provinciale sono registrati 3.402 esercizi di vicinato, 338 medie strutture di vendita e 11 grandi strutture di vendita.

Le 338 medie strutture di vendita, con una superficie dai 150 a 1.500 mq (2.500 nei comuni con più di 10 mila abitanti) presenti in 59 comuni, complessivamente offrono la maggiore superficie di vendita con 247 mila mq. Di poco inferiore quella dei 3.402 esercizi di vicinato, presenti in 107 comuni, con una superficie inferiore ai 150 mq (250 nei comuni con più di 10mila abitanti) che complessivamente offrono oltre 208mila mq di spazio commerciale. A completare il quadro del commercio in sede fissa le 11 strutture della grande distribuzione commerciale, con una superficie superiore ai 1.500 mq (2.500 nei comuni con più di 10 mila abitanti), presenti in solo 8 comuni, che offrono, comunque quasi 90mila mq di superficie di vendita.

La presenza di strutture della grande distribuzione commerciale condiziona la dotazione di servizi nei comuni ove si localizzano come nel caso di Gadesco-Pieve Delmona che, con i 15 esercizi commerciali complessivamente insediati, vanta oltre 35mila mq, che significano 18.601 mq per ogni 1000 residenti, 18,6 mq a testa. Tutto questo con 2 grandi strutture di vendita, 11 medie strutture di vendita e 2 esercizi di vicinato per meno di 2mila abitanti la dotazione di servizi commerciali di Gadesco-Pieve Delmona è inarrivabile per gli altri comuni cremonesi.

Madignano segue a distanza, con 4.4 mq per ogni abitante con, tra i 23 esercizi commerciali presenti, una grande struttura di vendita, così come Bagnolo Cremasco che, a questa aggiunge altri 30 esercizi commerciali, per una densità commerciale complessiva che arriva a 3,3 mq per abitante. Diverso il caso di Soresina che, forte di 164 esercizi commerciali raggiunge un valore comunque elevatissimo di densità commerciale: 2,9 mq per abitante, quasi il doppio della media provinciale, grazie alla presenza di 146 esercizi di vicinato e 18 medie strutture di vendita.

Nella Provincia di Cremona altri sette comuni presentano livelli elevati di dotazione commerciale superiori ai 2 mq per ogni residente: Casalmaggiore, con 253 esercizi commerciali per quasi 40mila mq di superficie commerciale e una densità commerciale di 2.7 mq/abitante, Piadena Drizzona e Cremosano (2,3 mq x abitante), Crema e Cremona (2,2), Cicognolo e Castelverde (2,1 mq per abitante). Cremona e Crema, appaiate per densità commerciale, hanno una composizione analoga, entrambe con 2 grandi strutture di vendita, rispettivamente 71 medie e 24 strutture di vendita e 1.061 esercizi e 528 esercizi di vicinato, per una superficie commerciale complessiva di oltre 152mila mq. nel Comune Capoluogo e quasi 75mila a Crema. Casalmaggiore, che vanta una densità commerciale maggiore, nell’ordine dei 2,7 mq per abitante, associa all’unica grande struttura di vendita ben 25 medie strutture e 227 esercizi di vicinato, per una superficie commerciale complessiva di quasi 40mila mq.

Ma, al di la dei centri maggiori o dei comuni con insediamenti della grande distribuzione la distribuzione del commercio in provincia di Cremona si sintetizza in un dato: 70 dei 113 comuni hanno 0,5 mq di superficie commerciale o meno per abitante, un terzo della media provinciale e, di questi, ben 26 hanno una bassissima densità commerciale inferiore o uguale a 0,1 mq per abitante. Livelli davvero bassi, considerando che in 6 comuni non si registra alcuna attività commerciale, in 12 centri c’è un solo negozio e in 10 casi si contano solo due esercizi commerciali.

Un divario evidentissimo se, consideriamo che oltre la media provinciale, 1,5 mq per abitante, si contano solo 14 comuni mentre, escludendo i 4 centri che copiano la media cremonese, sono ben 95 i centri che stanno sotto questa soglia e, come abbiamo osservato, 70 comuni hanno una dotazione commerciale che è solo un terzo del valore medio. Con un dato positivo che emerge dalla rilevazione di Regione Lombardia al giugno 2025, che segnala un aumento di 103 esercizi di vicinato rispetto al 2024.

Elio Montanari

