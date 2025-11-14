Si chiamava Marco Pavan, aveva 57 anni ed era originario di Torino – ma residente a Isola d’Asti – il pilota che ha perso la vita nel tragico schianto del suo elicottero, venerdì mattina tra Isola Dovarese e Casalromano. L’uomo lavorava per la Heliwest di Costigliole d’Asti, impresa specializzata nel trasporto in elicottero.

Erano circa le 10.40 quando si è verificato l’incidente. Il 57enne, che conduceva un elicottero I-Lash, era diretto all’aeroporto di Verona. Durante il tragitto il velivolo – che in quel momento procedeva a bassa quota – si è impigliato in un cavo in acciaio dell’Enel, ed ha terminato la propria corsa schiantandosi in un campo.

Il primo ad accorrere sul posto, attratto dal boato, un uomo che stava lavorando in una vicina stalla, che ha subito allertato i soccorsi.

A nulla è valso l’immediato intervento del personale del 118, coadiuvato dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri del Reparto Operativo di Mantova e della Compagnia di Viadana: per Pavan, il cui corpo è stato rinvenuto vicino ai rottami del veicolo, non c’è stato nulla da fare. Sull’elicottero viaggiava solo.

Sono intanto in corso le indagini sulla causa dell’incidente. Per ora i militari, coordinati dal comandante provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, intervenuto sul posto, non escludono nessuna pista: dal malore del pilota, alla fitta nebbia al momento del sinistro, all’avaria del motore. L’intera area sarà sottoposta a sequestro. Sul posto sta intervenendo anche personale Enac.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata