In occasione del 14 novembre 2025 – Giornata Mondiale del Diabete – l’Associazione diabetici cremonesi di Cremona, presieduta da Fabiola Barcellari è presente nell’atrio dell’ospedale dalle 9 alle 18 con un suo stand. Sabato mattina sarà invece al centro commerciale Cremona Po, dalle 9 alle 12.

La giornata ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e della gestione del diabete. Si tratta di un’importante opportunità per educare e informare il pubblico riguardo a questa malattia cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Nell’evento al Cremona Po ci sarà la possibilità di fare uno screening del diabete e misurare il colesterolo.

© Riproduzione riservata