Ultime News

14 Nov 2025 Precipita elicottero tra Isola
Dovarese e Casalromano: una vittima
14 Nov 2025 Densità commerciale in provincia:
un metro e mezzo per ogni abitante
14 Nov 2025 Negozi di vicinato, un presidio
decisivo nei piccoli comuni
14 Nov 2025 CremonaPo, Natale solidale
con "Il giocattolo benefico"
14 Nov 2025 Giornata Mondiale del Diabete, gli
eventi a Cremona per sensibilizzare
Cronaca

Giornata Mondiale del Diabete, gli
eventi a Cremona per sensibilizzare

I volontari nell'atrio dell'ospedale

In occasione del 14 novembre 2025 – Giornata Mondiale del Diabete – l’Associazione diabetici cremonesi di Cremona, presieduta da Fabiola Barcellari è presente nell’atrio dell’ospedale dalle 9 alle 18 con un suo stand. Sabato mattina sarà invece al centro commerciale Cremona Po, dalle 9 alle 12.

La giornata ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e della gestione del diabete. Si tratta di un’importante opportunità per educare e informare il pubblico riguardo a questa malattia cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Nell’evento al Cremona Po ci sarà la possibilità di fare uno screening del diabete e misurare il colesterolo.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...