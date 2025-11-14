In occasione di un approfondimento su Orfeo in onda su Rai 3 all’interno della trasmissione Fuori Orario, la notte di domenica 16 novembre sarà possibile vedere lo spettacolo Orfeo nel Metrò, produzione del Monteverdi Festiva 2019.

Uno spettacolo lirico sui generis, con regia, scene, luci di Luigi De Angelis, direzione Hernàn Schvartzman, costumi di Chiara Lagani e andato in scena al Teatro Ponchielli il 2,3 e 4 maggio 2019, in cui spazio scenico e platea si fondono in un unico spazio ravvicinato, ovvero il vagone di una immaginaria metropolitana underground. Artisti e pubblico in viaggio verso un mondo sotterraneo, insieme al nostro Orfeo monteverdiano, in una esperienza ‘immersiva’ totale.

Protagonisti giovani cantanti e musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Sarà possibile rivedere L’Orfeo nel metrò anche su RaiPlay.

