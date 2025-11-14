La mattina del 13 novembre i Carabinieri della Stazione di Soncino hanno arrestato un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova.

L’uomo dovrà scontare tre anni di reclusione a seguito della condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Cremona per maltrattamenti in famiglia, reato commesso tra il 2018 e il 2021 proprio a Soncino.

L’Ufficio di Sorveglianza, valutata la richiesta di misura alternativa presentata dall’interessato, ha disposto che il residuo di pena venga eseguito presso l’abitazione di residenza, anziché in carcere. L’ordine è stato quindi trasmesso ai Carabinieri di Soncino, che nella mattinata di mercoledì hanno dato esecuzione al provvedimento, notificandolo all’uomo e sottoponendolo alla misura della detenzione domiciliare.

© Riproduzione riservata