Un uomo di 82 anni è stato investito venerdì mattina in via Fabio Filzi, all’angolo con via San Francesco d’Assisi. Erano circa le 9.20 quando l’uomo è stato travolto da una Toyota Yaris, proprio al centro della strada.

Immediato l’intervento di ambulanza e auto medica, in quanto l’uomo è andato in arresto cardiaco. Fortunatamente gli operatori sanitari sono riusciti a soccorrerlo, e si è ripreso. E’ stato poi trasportato in ospedale in codice giallo.

Sarà la Polizia Locale Comunale di Cremona, che ha effettuato i rilievi, ad occuparsi di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Senza dubbio la zona, da quando sono in corso i lavori al sottopasso di via Bergamo, è diventata particolarmente trafficata, e questo la rende più pericolosa.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata