“Da tempo assistiamo alla desertificazione di alcune zone della provincia di Cremona” così il Presidente di Confcommercio Provincia di Cremona Andrea Badioni, in merito ai dati contenuti nella ricerca Cremona allo Specchio 2025 (qui numeri e tabelle comune per comune). “Oggi siamo convinti più che mai che il negozio di vicinato sia un presidio sociale importantissimo per tutte le comunità della provincia. Come Confcommercio chiediamo da sempre che le amministrazioni comunali e regionali continuino a valorizzare il negozio di vicinato, non tanto come occasione di business ma come grande presidio sociale”.

“Desertificare un territorio – continua Badioni – significa impoverirlo dalle tradizioni, significa impoverirlo dalle comunicazioni tra coloro che lo frequentano. Quindi chiediamo un impegno concreto. Come Confcommercio abbiamo svariate iniziative da proporre, non per ultimo nel progetto Cities che vede un ridisegnamento del posizionamento sociale proprio delle attività commerciali, confrontandolo con strutture vicine alla provincia. Lì chiediamo degli interventi mirati e concreti. Senza il negozio di vicinato scompare una grossa fetta di storia, che è importantissima per mantenere vive le nostre culture”.

Clicca qui per la sezione completa Cremona allo Specchio 2025

© Riproduzione riservata