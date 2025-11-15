Colletta Alimentare, 800 volontari
al lavoro davanti ai supermercati
La Giornata della Colletta Alimentare a Cremona coinvolge 800 volontari, impegnati nella raccolta di cibo non deperibile per le famiglie in difficoltà.
Come ogni anno il mese di novembre porta l’ormai tradizionale appuntamento con la Giornata della Colletta Alimentare. Un appuntamento a cui anche Cremona risponde con entusiasmo: ben ottocento i volontari, bambini e adulti, al lavoro su tutto il territorio e decine i supermercati che aderiscono all’iniziativa.
“Con questa pioggia è la giornata ideale per fare la spesa” commenta Francesco Bruschi, coordinatore dell’iniziativa per il territorio cremonese. “Davanti ai supermercati si viene accolti dai nostri volontari, identificabili dalla pettorina arancione, che invitano a raccogliere i prodotti a lunga conservazione. Noi poi li suddividiamo per tipologia, li inscatoliamo e li spediamo poi al nostro magazzino. È un momento importante, perché offre la possibilità di fare l’esperienza del dono”.
I prodotti che si raccolgono sono i più svariati: pasta, riso, prodotti per l’infanzia, cibi in scatola, olio, conserve e passate di pomodoro… insomma, cibo non deperibile, che verrò poi distribuito alle associazioni che sul territorio si occupano di aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, come la Caritas o la San Vincenzo.
Sempre molto entusiasta la risposta dei Cremonesi all’iniziativa: “È sorprendente vedere la grande partecipazione che c’è” conclude Bruschi. “E’ un evento che colpisce sempre per la sua semplicità”.
Laura Bosio