Come ogni anno il mese di novembre porta l’ormai tradizionale appuntamento con la Giornata della Colletta Alimentare. Un appuntamento a cui anche Cremona risponde con entusiasmo: ben ottocento i volontari, bambini e adulti, al lavoro su tutto il territorio e decine i supermercati che aderiscono all’iniziativa.

“Con questa pioggia è la giornata ideale per fare la spesa” commenta Francesco Bruschi, coordinatore dell’iniziativa per il territorio cremonese. “Davanti ai supermercati si viene accolti dai nostri volontari, identificabili dalla pettorina arancione, che invitano a raccogliere i prodotti a lunga conservazione. Noi poi li suddividiamo per tipologia, li inscatoliamo e li spediamo poi al nostro magazzino. È un momento importante, perché offre la possibilità di fare l’esperienza del dono”.

I prodotti che si raccolgono sono i più svariati: pasta, riso, prodotti per l’infanzia, cibi in scatola, olio, conserve e passate di pomodoro… insomma, cibo non deperibile, che verrò poi distribuito alle associazioni che sul territorio si occupano di aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, come la Caritas o la San Vincenzo.

Sempre molto entusiasta la risposta dei Cremonesi all’iniziativa: “È sorprendente vedere la grande partecipazione che c’è” conclude Bruschi. “E’ un evento che colpisce sempre per la sua semplicità”.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata