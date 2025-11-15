Nella mattinata di venerdì, Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, già Ministro dell’Istruzione e Ministro Affari Regionali e Autonomie, ha fatto visita ad Ancorotti Group, accolta dal collega Senatore Renato Ancorotti.

Un’occasione preziosa per conoscere da vicino una delle realtà industriali più rappresentative del territorio cremasco e per approfondire temi centrali per lo sviluppo del Paese.

La visita ha permesso un confronto concreto su alcuni temi strategici: il ruolo degli Its e della formazione, le prospettive dell’occupazione, la necessità di rafforzare le filiere produttive, nonché la tutela e valorizzazione del Made in Italy, asset imprescindibile per la competitività del sistema economico nazionale.

“Sono onorato della visita della collega Gelmini, con la quale ho trovato piena sintonia su molti dei temi che riteniamo prioritari per il futuro del nostro territorio e del sistema produttivo italiano” ha sottolineato il senatore Ancorotti.

“Abbiamo condiviso idee e progetti che, nelle prossime settimane, coinvolgeranno altri colleghi di diversi schieramenti. Credo profondamente che la politica, quando sa unire energie e competenze anche in modo trasversale alle appartenenze, diventa più forte e più capace di offrire risposte concrete. È questa la direzione che intendiamo seguire.

La visita si è conclusa con l’impegno condiviso a proseguire il dialogo istituzionale e a trasformare le proposte nate dal confronto in iniziative operative a beneficio del sistema produttivo lombardo e nazionale”.

© Riproduzione riservata