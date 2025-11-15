Nell’ambito delle iniziative sui controlli della salute 2025, promossi da Futuro Salute di Casalmorano presso il proprio Centro di Piazza IV Novembre, in collaborazione con la Patologia Mammaria di Asst Cremona, organizza un importante appuntamento dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa prevede una serata divulgativa aperta a tutta la cittadinanza di Casalmorano e dei Comuni limitrofi in programma per Venerdì 21 novembre alle ore 20.30, durante la quale medici specialisti, operatori sanitari e volontari approfondiranno il tema della diagnosi precoce, delle nuove possibilità di cura e dei corretti stili di vita che possono contribuire a ridurre il rischio di ammalarsi.

La mattina successiva, Sabato 22 novembre alle ore 8.30, presso il Centro Futuro Salute, per le donne che desiderano prendersi cura della propria salute in modo consapevole e responsabile, sono previste delle visite che saranno condotte da professionisti qualificati, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e favorire l’accesso a controlli tempestivi.

“La prevenzione è la nostra prima alleata – ricordano gli organizzatori – perché individuare una patologia in fase precoce può fare davvero la differenza. Attraverso momenti come questo vogliamo sensibilizzare le donne di tutte le età a prendersi cura di sé e diffondere un messaggio di speranza e responsabilità condivisa”.

Il tumore al seno resta la neoplasia più frequente tra le donne, ma la diagnosi precoce e l’adesione regolare ai programmi di screening hanno permesso negli ultimi anni di aumentare significativamente le possibilità di guarigione. Da qui l’importanza di iniziative locali che uniscono informazione scientifica, solidarietà e partecipazione civile, portando la prevenzione al centro della Comunità.

Per partecipare alla serata e prenotare la visita gratuita è necessario contattare l’Associazione Futuro Salute al numero 331 2241536 – 335 8306343 – 340 5248115 o via e-mail all’indirizzo: g.trespidi@gmail.com.

