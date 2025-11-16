Prima assemblea dei giovani di Auser Cremona a Palazzo Torriani: è il laboratorio Generazione Idee – costruiamo il nostro spazio promosso per condividere riflessioni e organizzare iniziative.

Associazione di volontariato nata nel 1989, nel tempo si è dedicata prevalentemente alle persone adulte e anziane magari con fragilità. Ora però il gruppo Auser di Cremona conta una trentina di giovani al suo interno, pronti a impegnarsi o già operativi; il direttivo quindi ha deciso di dare loro uno spazio libero di confronto e sperimentazione.

Dopo i saluti del Presidente di Fondazione Città di Cremona Giuseppe Foderaro, presente insieme al consigliere Roberto Galletti, è incominciata la plenaria con l’obiettivo di consolidare i progetti in corso proponendo inoltre nuove iniziative.

Particolare rilievo fra i progetti viene dato ai centri estivi: il primo risale al 2017-2018 a Stagno Lombardo, poi l’attività è stata potenziata fino a coinvolgere lo scorso anno anche Casalbuttano, Malagnino e Bonemerse. Con l’intergenerazionalità che caratterizza Auser, si lavora sulla prossima edizione.

Il servizio di Federica Priori

