Ultime News

16 Nov 2025 Generazione Idee, prima assemblea
dei giovani di Auser Cremona
16 Nov 2025 Pietro, talento cremonese brilla
nell'Orchestra dei licei musicali
16 Nov 2025 La parabola di Loris Stecca
domenica a "24minuti
16 Nov 2025 Influenza Aviaria, cresce
l'allarme sul territorio
15 Nov 2025 La Vanoli incanta al PalaRadi
Trieste è battuta 113 a 94
Cronaca

Generazione Idee, prima assemblea
dei giovani di Auser Cremona

Prima assemblea dei giovani di Auser Cremona a Palazzo Torriani: è il laboratorio Generazione Idee – costruiamo il nostro spazio promosso per condividere riflessioni e organizzare iniziative.

Associazione di volontariato nata nel 1989, nel tempo si è dedicata prevalentemente alle persone adulte e anziane magari con fragilità. Ora però il gruppo Auser di Cremona conta una trentina di giovani al suo interno, pronti a impegnarsi o già operativi; il direttivo quindi ha deciso di dare loro uno spazio libero di confronto e sperimentazione.

Dopo i saluti del Presidente di Fondazione Città di Cremona Giuseppe Foderaro, presente insieme al consigliere Roberto Galletti, è incominciata la plenaria con l’obiettivo di consolidare i progetti in corso proponendo inoltre nuove iniziative.

Particolare rilievo fra i progetti viene dato ai centri estivi: il primo risale al 2017-2018 a Stagno Lombardo, poi l’attività è stata potenziata fino a coinvolgere lo scorso anno anche Casalbuttano, Malagnino e Bonemerse. Con l’intergenerazionalità che caratterizza Auser, si lavora sulla prossima edizione.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...