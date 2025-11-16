Ultime News

16 Nov 2025 Generazione Idee, prima assemblea
dei giovani di Auser Cremona
16 Nov 2025 Pietro, talento cremonese brilla
nell'Orchestra dei licei musicali
16 Nov 2025 La parabola di Loris Stecca
domenica a "24minuti
16 Nov 2025 Influenza Aviaria, cresce
l'allarme sul territorio
15 Nov 2025 La Vanoli incanta al PalaRadi
Trieste è battuta 113 a 94
Cronaca

La parabola di Loris Stecca
domenica a "24minuti

Loris Sacca

Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Sabato al centro della discussione ci sono state le tecniche genomiche utilizzate in ambito agricolo, di Ogm, Tea, con il professore di genetica agraria dell’Università di Milano Roberto Pilu. 

Domenica, invece, l’ospite sarà l’ex pugile Loris Stecca, il più giovane campione italiano di tutti i tempi: conquistò la cintura dei pesi supergallo a 23 anni, (1984).

Su di lui è uscito da pochi giorni un documentario che ne racconta la vita, dagli altari alla polvere, dal titolo “A luci spente”. Oggi Loris Stecca fa il netturbino per una cooperativa di lavori socialmente utili, dopo aver scontato una condanna di otto anni per tentato omicidio.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...