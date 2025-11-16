La parabola di Loris Stecca
domenica a "24minuti
Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Sabato al centro della discussione ci sono state le tecniche genomiche utilizzate in ambito agricolo, di Ogm, Tea, con il professore di genetica agraria dell’Università di Milano Roberto Pilu.
Domenica, invece, l’ospite sarà l’ex pugile Loris Stecca, il più giovane campione italiano di tutti i tempi: conquistò la cintura dei pesi supergallo a 23 anni, (1984).
Su di lui è uscito da pochi giorni un documentario che ne racconta la vita, dagli altari alla polvere, dal titolo “A luci spente”. Oggi Loris Stecca fa il netturbino per una cooperativa di lavori socialmente utili, dopo aver scontato una condanna di otto anni per tentato omicidio.