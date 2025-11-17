“Quanti sono 20mila bambini?”: questo il titolo dell’iniziativa dedicata a commemorare le piccole vittime del conflitto palestinese, che vedrà il suo epilogo l’8 dicembre, con una maxi installazione in piazza del Comune.

Una manifestazione organizzata da Cremona per Gaza, con il Patrocinio del Comune di Cremona il gruppo dei docenti La Scuola per la Palestina, il Tavolo Della Pace di Cremona, insieme ad Alac – Associazione latinoamericana di Cremona.

In vista dell’evento finale, i promotori lanciano un appello alla cittadinanza per partecipare alla raccolta di 20.000 paia di scarpe, una per ogni bambino palestinese ucciso durante il conflitto in corso. Le stesse scarpe che poi diverranno protagonista dell’installazione collettiva, che l’8 dicembre trasformerà piazza del Comune in un luogo di memoria e silenzio condiviso.

“Le scarpe, raccolte in tutta la città grazie alla collaborazione di scuole, oratori e associazioni, saranno disposte nello spazio urbano come segno tangibile dell’assenza e della responsabilità collettiva verso l’infanzia violata” spiegano gli organizzatori. “Ogni paio di scarpe rappresenta un bambino che non potrà più camminare. Ma anche il passo di chi non vuole smettere di cercare giustizia e pace”.

Tutti i cittadini possono contribuire portando scarpe da bambino (pulite, accoppiate e legate) o scarpe da adulto in buono stato, simboliche, da destinare all’installazione. Ogni paio donato sarà parte del grande mosaico collettivo che il giorno dell’Immacolata vestirà la piazza della città. La raccolta verrà fatta al Centro del Riuso di via dell’Annona fino al 30 novembre (mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore 12).0

LaBos

© Riproduzione riservata